شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد أند بورز" تبدأ تصنيف "جي اف اتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن شروع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني بتغطية تصنيفات المجموعة ومنحها تصنيفا طويل الأجل بمعدل "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الخميس، بأن تصنيف "ستاندرد أند بورز" يأتي منسجماً مع نجاح المجموعة في إعادة صياغة نموذج أعمالها من أجل أن تصبح مجموعة مالية متنوعة بالكامل.

واستعرضت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الوضع المالي للمجموعة، مع التأكيد على أن رأسمال المجموعة وإيراداتها مناسبة وكافية، إضافة إلى تسليط الضوء على تحسن قدرة المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية.

وبحسب البيان، تركز تصنيف الوكالة على تقييم أداء المجموعة في 4 مجالات عمل مختلفة:

أولها: الصيرفة الاستثمارية التي أكدت "ستاندرد أند بورز" قدرة المجموعة على تحقيق مسار مستقر من الصفقات في هذا المجال، الى جانب تركيزها على تنفيذ معامالت مدرة للدخل.

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ثانيها: الصيرفة التجارية، عبر وحدتها المصرفية التابعة لها المصرف الخليجي التجاري.

ثالثها: التطوير العقاري، مع عمل المجموعة على مجموعة من التخارجات وتطوير بعض المشاريع.

رابعها: أنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة كمجال أعمال جديد تم استحداثه مؤخراً لإدارة سيولة المجموعة وتحقيق دخل إضافي.

وسبق أن أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التصنيف الممنوح لمجموعة جي إف إتش المالية، بدرجة ‘BB / B’ (Double B / Single B) على النطاق الدولي وبدرجة ‘BBB-(bh) / A3(bh)’ (Triple B Minus / A Three) على النطاق المحلي، مع نظرة مستقبلية بدرجة "مستقرة" لكلا التصنيفين.

وحققت جي إف إتش صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار بالربع الثالث 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.