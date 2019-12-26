شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مدعوماً بانفراجة محتملة في "الحرب التجارية " والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 67.48 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.36 دولار للبرميل.