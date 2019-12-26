شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تخطط لإصدار قياسى من سندات الخزانة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم بيع ما قيمته 10.4 تريليون وون (8.96 مليار دولار) من سندات الخزانة عبر عطاءات في يناير2020، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال القيمة المحددة لديسمبر وتمثل القيمة الأكبر على الإطلاق.
كانت حكومة كوريا الجنوبية قالت بالفعل إنها سترفع إصدارات السندات بقوة هذا العام لتمويل قفزة في الإنفاق المالي في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد المتعثر في ظل تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية.
يأتي المبلغ المزمع مقارنة مع سندات خزانة بقيمة 3.9 تريليون وون من المخطط طرحها في عطاءات هذا الشهر.
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