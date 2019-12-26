شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 18.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6241.83 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% خاسراً 27.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6927.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.260 نقطة ليصل إلى مستوى 4885.66 نقطة، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 119.4 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار كويتى عبر 4528 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.24%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.92%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.40%، ثم الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 6.47%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.26% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.83%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 8.59%.

ووافقت بورصة الكويت، على تسجيل شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" كصانع سوق على أن يزاول نشاطه اعتباراً من يوم الأحد 29 ديسمبر الجارى.

وقالت بورصة الكويت، فى بيان على موقعها الرسمى، اليوم الخميس، إن الأوراق المالية المُسجل عليها محل نشاط صانع السوق بالنسبة لـ"كميفك" هى شركة دبى الأولى للتطوير العقارى، والمدرجة ببورصة الكويت.

Advertisements

وحصلت "كميفك" نهاية أغسطس الماضى، على رخصة صانع سوق ببورصة الكويت، وذلك بعد إصدار هيئة أسواق المال الكويتية الترخيص للشركة ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وفى منتصف أكتوبر الماضى، أعلنت "كميفك" وبورصة الكويت عن التوافق على النظام الخاص بصانع السوق، وذلك بعد إتمام الجاهزية الفنية وكثير من الاختبارات التى تمت وتوفيق الربط بين الجهتين.

ويُعد نظام صانع السوق إحدى الأدوات التى طرحتها شركة بورصة الكويت فى السنوات الماضية، ووفرت لها القواعد والبيئة الملائمة لتنفيذها ضمن مساعيها لتطوير السوق المالى وتحفيز السيولة وتنظيم الأداء المؤسسى بالسوق.

وتعتبر "كميفك" من الشركات السباقة فى تقديم الخدمات المالية المتطورة فى السوق الكويتية، حيث كان لها السبق فى تقديم خدمة الآجل، وبعد نجاحها الكبير فى الآجل والبيوع وصل عدد مقدمى تلك الخدمة إلى نحو 25.