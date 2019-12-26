شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت مجموعة "جى إف إتش" المالية، المدرجة ببورصتى البحرين ودبى، أن وكالة "ستاندرد آند بورز" شرعت فى تغطية تصنيفات المجموعة بمنحها تقييماً طويل الآجل عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "جي إف إتش"، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الخميس، إن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت قدرة المجموعة على تحقيق مسار مستقر من الصفقات في مجال "الصيرفة الاستثمارية"، إلى جانب تركيزها على تنفيذ معاملات مدرة للدخل.
ونوهت ستاندرد آند بورز، إلى استقرار تعاملات الصيرفة التجارية، والتطوير العقاري للمجموعة، مع تطلعها للتخارج من أصول متوارثة وتطوير بعضها.
واستعرضت وكالة التصنيف الائتمانى، أن رأسمال المجموعة وإيراداتها مناسبة وكافية، منوهة إلى تحسن قدرة المجموعة فى تحقيق تدفقات نقدية.
وتطرق تقرير ستاندرد آند بورز، إلى عمليات المجموعة في أنشطة الخزينة الجديدة وما تحقق من تقدم في أعمال المصرف الخليجي التجاري، التي ستساهم فى زيادة الدخل ودعم الهوامش المؤقتة لدى المجموعة.
وفيما يخص المخاطر، أكد التقرير اعتدال وضع المخاطر لدى المجموعة، لافتاً كذلك إلى التنوع الجغرافي لمحفظتها العقارية.
وأظهرت النتائج المالية لمجموعة "جي إف إتش" المدرجة ببورصتى البحرين ودبى انخفاض أرباحها بنهاية النصف الأول من العام الجارى بنسبة 32%، ما يعادل أكثر من الثلث تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.
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