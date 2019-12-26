شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسرة 23.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10421.03 نقطة، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 23.5 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2126 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر 12 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.4%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%

وكانت بورصة قطر، قد تراجعت في ختام تداولات يوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط تراجع 30.81 بالمائة في السيولة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.81 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10429.82، ليفقد 85.36 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

وتقلصت التداولات، إذ هبطت السيولة 30.81 بالمائة عند 161.33 مليون ريال، مقابل 233.17 مليون ريال بالأمس، كما تراجعت الكميات بنسبة 7.34 بالمائة إلى 56.84 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 61.34 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وبنهاية الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم البضائع، والاتصالات، ويتبعهم الصناعة، فيما ارتفع النقل، واستقر العقارات.

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وهبط التأمين 1.42 بالمائة، لتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ4.37 بالمائة، وانخفاض قطر للتأمين 1.23 بالمائة.

وتراجع البنوك والخدمات المالية 1.21 بالمائة، بضغط هبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجة بالقطاع تقدمها الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 1.63 بالمائة.

وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ3.57 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع النقل 0.21 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم ناقلات بنسبة 0.40 بالمائة.

وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المتراجع 0.68 بالمائة إلى سعر 0.874 ريال الكميات بـ7.12 مليون سهم، فيما جاء الدولي الإسلامي على رأس السيولة بـ21.89 مليون ريال، بانخفاض 0.31 بالمائة.

وكانت بورصة قطر أعلنت يوم الاثنين إعادة التداول على سهم الأول، بعد تخفيض رأس المال عند 700 مليون ريال، بسعر جديد للتداول عند 0.880 ريال.