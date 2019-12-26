شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: جازبروم تتوقع انخفاض صادرات الغاز لـ198.8 مليار متر مكعب هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن رئيس شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسى ميلر اليوم الخميس، قوله إن الشركة تتوقع انخفاض صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتى السابق إلى 198.8 مليار متر مكعب فى العام الحالى انخفاضا من 202 مليار متر مكعب فى 2018. كما قال ميلر وفقا لما نقلته إنترفاكس إن الشركة تتوقع إنتاج 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى ارتفاعا من 479.6 مليار متر مكعب فى 2018.

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