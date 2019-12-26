شكرا لقرائتكم خبر عن "الصقر للتأمين" توقع عقد وكالة تأمينية غير حصرية مع "تضامن لوكالة التأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية مع شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

وبموجب هذه الاتفاقية يقوم الوكيل (شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني والعملاء في جميع فروعها.

وبحسب البيان، ستكون مدة الاتفاقية بين الطرفين سنة ميلادية من تاريخ 25 ديسمبر الجاري إلى 24 ديسمبر 2020، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المتجددة بـ 30 يوماً على الأقل.

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يُذكر أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.

هذا وتتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 25.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق خسائر بلغت 32.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.