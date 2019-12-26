شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الأهلي التجاري" توصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.6 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 3 مليار سهم، بحصة تبلغ 1.20 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، المزمع الإعلان عنه لاحقاً.

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وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.3 مليار ريال، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعاً في صافي الربح إلى 2.55 مليار ريال بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 2.12 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح البنك، أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي نتج عن ارتفاع دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات.

وارتفعت أرباح البنك الأهلي خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.