الاقتصاد

ارتفاع النفط مدعوماً بانفراجة محتملة فى "الحرب التجارية " 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مدعوماً بانفراجة محتملة فى "الحرب التجارية "  والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 67.48 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.36 دولار للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع النفط مدعوماً بانفراجة محتملة فى "الحرب التجارية "  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا