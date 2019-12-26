شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مدعوماً بانفراجة محتملة فى "الحرب التجارية " والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 67.48 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.36 دولار للبرميل.
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