"هدف ": برامج لتأهيل 1500 شاب في تخصصات الذكاء الاصطناعي

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يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، لتأهيل 1500 شاب وشابة في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي . ويقدم الصندوق عدد من البرامج التدريبية التخصصية تتراوح ين 4 و6 أشهر، تهدف إلى تمكين الشباب فى التخصصات الواعدة بسوق العمل وتوطين الخبرات التدريبية .

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