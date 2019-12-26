شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% خاسرا 8.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2764.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 103.8 مليون سهم محققة ما قيمته 66.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1066 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.83%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.49%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.95%.

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وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.76%.