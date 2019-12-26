شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1387 نقطة.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة أمس بانخفاض ليغلق بالقرب من 13800 نقطة، وسط أحجام تداول أقل من المتوسطة، وتراجع EGX30 من منطقة المقاومة 13850- 14،000، أما عن الدعوم فأن الدعم الثانوي الأول عند المستوى 13770 نقطة، والمستوى التالى عند 13680 نقطة.
ونصحت شركة مباشر، المتعاملين بالبورصة تخفيف المراكز، والاتجاه نحو عمليات جني الأرباح والمتاجرة السريعة.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 552 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 696.493 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 60.1 مليون ورقة مالية بقيمة 228 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 10.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.84%.
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