شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تقفز مع اقتراب نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس، لتصعد بعد تراجع سجلته خلال الجلسة على مدى ثمانية أيام تشكل عمليات التسوية النهائية لعام 2019 ومدفوعة بتوقعات توقيع اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة في مطلع العام الجديد.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 23924 نقطة، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 19.5 بالمئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة.

وكانت موجة الارتفاع واسعة النطاق، إذ يعول المستثمرون على نهاية لحرب تجارية استمرت لفترة طويلة لدعم السوق التي تضررت على نحو غير متناسب بفعل ضعف الطلب العالمي، لكن بقيادة القطاع الصناعي وقطاع السلع المنزلية غير الأساسية.

Advertisements

وبموجب نظام التسوية في اليابان خلال يومين من يوم التداول، فإن التداولات التي تمت اليوم الخميس ستجري تسويتها يوم الاثنين، وهو آخر يوم للتداول في العام.

وكانت أحجام التداولات أقل من المعتاد. وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية 0.82 مليار ين مقارنة مع المتوسط البالغ 1.17 مليار في الثلاثين يوما الفائتة.

وتصدر سهم موراتا للتصنيع الذي ارتفع 2.88 بالمئة الأسهم الرابحة على المؤشر توبكس الأساسي لأكبر 30 شركة وتلته مجموعة سوفت بنك.

وتقدم 195 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 22.