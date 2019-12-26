شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية: مليار جنيه استثمارات مشروع «سنشرى سيتى» بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، عن آخر تطورات مشروع الشركة «كمبوند سنشرى سيتى» «Century City» الذى يصل إجمالى استثماراته إلى مليار جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع فى أحد المواقع المتميزة بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ليمثل نقلة نوعية فى مفاهيم المجمعات السكنية، حيث يجمع بين الأصالة والمعاصرة فى تناغم غير مسبوق فى مجتمع ينبض بالحياة ويتميز بالفخامة والهدوء والخصوصية.



مشروع سنشرى سيتى مشروع سنشرى سيتى

وأشار فى حوار خاص إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات كبيرة بنسبة 45% من إجمالى وحدات المشروع بسبب الأسعار التنافسية التى نقدمها، والتى جعلت قيمة القسط تعادل نفس قيمة الإيجار فى المنطقة، بالإضافة إلى التصميمات الاستثنائية التى يتمتع بها مشروع سنشرى سيتى من فن الآرت ديكو المستوحى من التصميمات الأوروبية التى تأسست فى عشرينيات القرن العشرين، والذى نجح فى دمج الماضى بالحاضر بشكل يجمع بين فخامة الكلاسيك وحيوية المودرن اعتمادا على أشكال هندسية رياضية ذات طابع كلاسيكى يونانى ورومانى، مع الاستعانة بأنماط معمارية من بابل، وآشور، ومصر القديمة فى تناغم رائع مع الطرازات الحديثة والمتطورة، بما يعيد إلى الأذهان الجمال الذى كانت تتمتع به أحياء مصر، منها وسط القاهرة والزمالك ومصر الجديدة التى كانت أجمل من باريس.

Advertisements

وأوضح عبدالجواد أن الشركة أعلنت مؤخراً عن اطلاق مرحلة جديدة من المشروع والتى تستهدف عملاء المساحات الصغيرة التى تتراوح من95 مترا إلى 200 متر، وأن إجمالى عدد وحدات المشروع بالكامل تصل إلى 500 وحدة سكنية متنوعة، وتصل إجمالى مساحة المبانى بالمشروع إلى ما يقرب من100 ألف متر.

وحول مزايا مشروع سنشرى سيتى قال محمد عبدالجواد إنه تم تصميم الكمبوند عبر فلسفة الاستخدام المثالى للمساحات الخضراء بما يستوعب أكبر قدر من المناظر الطبيعية ضمن مفهوم المجتمعات صديقة البيئة، مع مسارات للمشاة وملامح مائية، مما يوفر منازل فاخرة وأجواء غير مسبوقة من التمازج بين الطبيعة والرفاهية والألوان المريحة، إضافة إلى مساحات مصممة للتواصل الاجتماعى والتأمل الهادئ تمثل نموذجا فريدا لمجتمعات دافئة تتيح الاستمتاع بتجربة معيشية أكثر أمان وخصوصية ورفاهية وفخامة، بما يرسم لوحة معمارية رائعة تجمع بين الأصالة والمعاصرة فى مكان واحد.



