شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعها... أسهم اليابان ترتفع مع اقتراب نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس، لتصعد بعد تراجع سجلته خلال الجلسة على مدى ثمانية أيام تشكل عمليات التسوية النهائية لعام 2019 ومدفوعة بتوقعات توقيع اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة في مطلع العام الجديد.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 23924 نقطة، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 19.5 بالمئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة.