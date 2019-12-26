شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيراميك باتحاد الصناعات تقدم مذكرة لـ"الوزراء" لمراجعة أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتقدم شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، بمذكرة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تشمل مقترحات المصنعين لحل مشكلات صناعة السيراميك في مصر، وعلى رأسها تسعير الغاز للمصانع، وكشف شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، عن أنه تم تنظيم لقاء لمصنعي السيراميك في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث المشكلات والعوائق التي تواجه صناعة السيراميك فى مصر، وقال عفيفى لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع شارك فيه عدد من الشركات المنتجة للسيراميك، وأعضاء شعبة السيراميك، وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا التى تهم القطاع الصناعى ككل، والسيراميك على وجه الخصوص.

وأضاف رئيس شعبة السيراميك، أن هناك حرصًا حكوميًا شديدًا على حل مشكلات الصناعة بصفة عامة، والسيراميك بصفة خاصة، مضيفًا: "لمسنا هذه المرة اهتمامًا كبيرًا جدًا، والاستماع لكل التفاصيل المرتبطة بالمشكلات التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر".

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وتابع عفيفى، أنه سيتم تقديم مذكرة من شعبة السيراميك إلى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل تشمل على مطالب المصنعين وحلول لمشكلات صناعة السيراميك، على رأسها خفض سعر غاز المصانع إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أسوة بالأسعار العالمية.

واستطرد، أن المذكرة ستشمل أيضًا على حل أزمة غرامات تأخير سداد مديونيات المصانع لشركات الغاز، لافتًا إلى أنه يتم فرض غرامة 50 % على المصنع من قبل شركات الغاز، وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات على المصانع.

وخلال أكتوبر الماضى، قررت الحكومة إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية فى مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك، حيث تمت إعادة النظر في الأسعار التى يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها، والتى بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك، بحيث تم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.