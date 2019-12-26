شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي ليؤكد اختراق مستوى 65.40، فاتحاً الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف اختبار مقاومة القناة الصاعدة عند 67.10 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 65.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد