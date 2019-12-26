شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم الثلاثاء الماضي فوق مستوى 60.90، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليؤكد التوجه لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث يستأنف السعر تداولاته الإيجابية داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونتوقع اختبار مستوى 62.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 63.10 كهدف رئيسي تالي.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 60.90 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.