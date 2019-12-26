شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم الثلاثاء الماضي فوق مستوى 60.90، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليؤكد التوجه لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث يستأنف السعر تداولاته الإيجابية داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونتوقع اختبار مستوى 62.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 63.10 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 60.90 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد