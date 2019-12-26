الفضة تحقق مكاسب إضافية – تحليل - 26-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع صعوداً ليخترق مستوى 17.60 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 18.37 كهدف إيجابي تالي.
لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.60 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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