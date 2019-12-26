الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 26-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً واضحاً لمستوى 1489.00 واستقر فوقه، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تصل إلى 1556.70 على المدى القريب.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1489.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1520.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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