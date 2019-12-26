شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأعلى حاجز 18$ للأونصة متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 1.12% لتتداول حالياً عند 18.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.83$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الثلاثاء عند 17.85$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.64 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا ويترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين في طوكيو، كما تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 7.9% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 222 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية والتي أعرب من خلالها عن كون بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق في الوقت الراهن، بما في ذلك ممثلي الطرفين على الجانب الاقتصادي والتجاري وأنهم يعملون على الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى، ونود الإشارة، لكون تلك التصريحات تعد الأولى رسمياً من قبل الجانب الصيني حيال الاتفاق منذ إعلان واشنطون عن التوصل لاتفاق.

مع العلم، أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد نوه مسبقاً بأن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاق دون الإفادة بالمزيد من التفاصيل آنذاك، وتأتي تلك التصريحات للمتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن إجراء حفل لتوقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج وأفادته آنذاك بأنه قد تم الانتهاء من الاتفاق ولكن يتم حالياً ترجمته.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة ارتفعت بنحو الاثنان بالمائة عشية أعياد الميلاد مستكملة مسيرات ارتدادها من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي للجلسة العاشرة في أثنى عشرة جلسة وتستكمل اليوم مسيرات المكاسب متخطية حاجز 18$ للأونصة لأول مرة في أكثر من سبعة أسابيع، في أعقاب إعلان الصين في مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً لاحقاً.

وجاء ذلك في أعقاب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.