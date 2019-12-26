شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو في ظلال عطلات نهاية العام وأعياد الميلاد هناك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

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في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1090، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1092، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1088، بينما حقق الأعلى له عند 1.1098.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 222 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.