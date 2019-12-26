شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثالثة على التوالي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.30% لتتداول حالياً عند 933.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 936.78$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.68 مقارنة بالافتتاحية عند 97.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 222 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية والتي أعرب من خلالها عن كون بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق في الوقت الراهن، بما في ذلك ممثلي الطرفين على الجانب الاقتصادي والتجاري وأنهم يعملون على الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى، ونود الإشارة، لكون تلك التصريحات تعد الأولى رسمياً من قبل الجانب الصيني حيال الاتفاق منذ إعلان واشنطون عن التوصل لاتفاق.

مع العلم، أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد نوه مسبقاً بأن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاق دون الإفادة بالمزيد من التفاصيل آنذاك، وتأتي تلك التصريحات للمتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن إجراء حفل لتوقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج وأفادته آنذاك بأنه قد تم الانتهاء من الاتفاق ولكن يتم حالياً ترجمته.

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ويذكر أن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة أعلنت قي مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً، وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي كشف مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.