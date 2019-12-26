شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تُبرم اتفاقاً مع "مدن" لتحفيز الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وتستهدف الاتفاقية تمكين الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، بحسب بيان على موقع الرسمي للوزارة.

كما تستهدف مذكرة التفاهم أيضا دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى توحيد الجهود وإيجاد شراكة قوية ومتينة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نشر شبكة الاتصالات، وتوفير البنية الرقمية المناسبة لنمو وتطور المدن الصناعية، إضافةً إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل إلكترونية متنوعة وآمنة.