شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي تكافل" تتلقى موافقة "التجاري" على عقد تأمين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الأهلي للتكافل عن تلقيها موافقة من البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إنه تم تمديد التغطية لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2020، مضيفا أن قيمة العقد تبلغ 54.7 مليون ريال للسنة التأمينية الواحدة.
ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية خلال عام 2020، مشيرة إلى أن لأعضاء مجلس الإدارة الشريف خالد آل غالب، وخالد محمد باشنيني مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت أنه تم الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري من خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 21 مايو 2019.
وأكدت الشركة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
وكانت "الأهلي للتكافل" قد كشفت في أبريل الماضي عن تلقيها موافقة من البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأهلي تكافل" تتلقى موافقة "التجاري" على عقد تأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.