شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع" تتوقع إعادة تشغيل مصنع معالجة "الإلمنيت" بالنصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة التصنيع الوطنية المدرجة بسوق المال السعودي إنها تتوقع إعادة تشغيل مصنع معالجة مادة الإلمنيت لإنتاج مادة خام التيتانيوم خلال النصف الثاني من عام 2020.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول"، فإن شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة التابعة لـ"التصنيع"ستقوم بعد الانتهاء من إصلاح الفرن الأول بالتحضير لتشغيل الفرن الثاني وذلك بعد اكتمال التشغيل التجاري للفرن الأول.

وأوضحت أنها قامت بعمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال، وتوصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت لإطفاء الفرن.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على خطة عمل الإصلاح ولا يزال العمل جارياً لتنفيذها مع شركة "أوتوتك"، المقاول المسئول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع.

ولفتت الشركة إلى أن شركة "أوتوتك" التابعة لها ستتحمل تكاليف إعادة التصميم، موضحاً أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 20%.

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وأشارت إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي على النتائج المالية الموحدة للشركة في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن أية تطورات جوهرية إن وجدت.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 497.5 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.016 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 51.1%.

يُذكر أن التصنيع الوطنية كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 456.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 39.8%.

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