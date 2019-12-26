شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من ذروة أسبوعين بفعل "المرحلة واحد" والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة).
وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1507.40 دولار للأوقية.
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