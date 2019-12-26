شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز صناعة الجلود يدعو وزيرة الصناعة لافتتاح 113 مصنعا بالعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إنه سيوجه دعوة للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الأسبوع المقبل لافتتاح مركز الصناعات الجلدية المتطورة في العاشر من رمضان، الذى يضم 113 مصنعًا للصناعات الجلدية، وتم تدشينه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا لـ"الخليج 365"، أن وزيرة الصناعة تدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن مسيرها فى المقام الأول هى لدعم هذه الصناعات، لافتا إلى أنه سيجرى ترتيبات الافتتاح بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة.

وفى وقت سابق كشف، عن أنه تم الحصول على 11 رخصة تشغيل وسجل صناعى، ومن المقرر الحصول على 14 رخصة أخرى من فرع هيئة التنمية الصناعية بالعاشر من رمضان بنهاية الشهر الجارى.

وأضاف أن عدد المصانع العاملة بمركز الجلود ارتفع إلى 25 مصنعًا، ويجرى تشغيل 30 مصنعًا أخرى بنهاية العام الجارى، لتصبح الطاقة التشغيلية 55 مصنعًا، من أصل 113 مصنعًا، مشيرًا إلى أن وفد من غرفة الجلود زار المركز للوقوف على الأوضاع فيه.

Advertisements

يأتي بالتزامن مع موافقة وزارة التربية والتعليم، على إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام السنوات الثلاثة، وبدأت المدرسة عملها هذا العام.

وأشار رئيس مركز صناعات الجلود إلى أن هناك 5 مكينات ضخمة تم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربي، وبدأت العمل الفعلى فى المركز، لافتًا إلى التركيز على تصنيع العدد الأكبر من ماكينات تصنيع الأحذية فى مصر بدلاً من استيرادها.

يشار إلى أن مركز صناعة الجلود المتطورة، يعتبر ثاني أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 متر لكل مصنع.