شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد السهم حاليا جلسة هادئة هي الثالثة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 811 فلس، ملامسا الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 760 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 808.0 بينما مستوى المقاومة هو 813.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط