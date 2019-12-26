شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 37.80 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى اول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 35 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.2 بينما مستوى المقاومة هو 39.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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