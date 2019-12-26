شكرا لقرائتكم خبر عن (ASIYA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 35.80 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته القوي عند 38.50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم احلالي عند 34.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.3 بينما مستوى المقاومة هو 36.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط