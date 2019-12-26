(ASIYA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 35.80 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته القوي عند 38.50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم احلالي عند 34.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.3 بينما مستوى المقاومة هو 36.4 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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