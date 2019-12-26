شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 78 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 79 فلس، ليتحول بذلك الى الاتجاه الهابط على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 75 فلس كمستوى اول ثم 71 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 77.7 بينما مستوى المقاومة هو 78.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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