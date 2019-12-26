شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدار للتمويل و الاستثمار (MADAR) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 84.70 فلس، الا انه استطاع ان يرتفع ويغلق عند مستوى 95.50 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستويات اعلى قد تصل الى 104 فلس كمستوى اول ثم 117 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 85 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 91 بينما مستوى المقاومة هو 101 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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