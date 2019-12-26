شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول السهم حاليا في نطاق ضيق للغاية، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 46.80 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة 50 فلس، وبالتزامن مع اقتراب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.4 بينما مستوى المقاومة هو 47.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط