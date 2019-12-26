شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 33.30 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في ثلاثة اشهر، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 34 فلس كمستوى اول ثم 36.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 32.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.9 بينما مستوى المقاومة هو 33.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد