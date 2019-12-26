شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 310 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 318 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 300 فلس كمستوى اول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 309.0 بينما مستوى المقاومة هو 312.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط