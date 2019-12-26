شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 8.58 ريال، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 8.40 ريال، والذي يقابل عند هذا المستوى خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 8.90 ريال كمستوى اول ثم 9.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 8.40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.56 وبين مستوى المقاومة هو 8.60 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد