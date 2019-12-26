شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.17 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 1.16 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.10 ريال كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.17 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط