شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية في حين تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس ويستمر غيبا نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج في ظلال عطلات نهاية العام وعقب عطلة أعياد الميلاد.

هذا ويترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين في طوكيو، كما تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 7.9% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

ونود الإشارة، لكون مؤشر أم-أس-سي-أي للأسهم الآسيوية يحقق خلال الربع الفصلي الجاري مكاسب بقرابة التسعة بالمائة عقب تراجعه في الربع الثالث، وذلك في أعقاب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.34% ليربح 5.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,727.27، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.43% ليربح هو الأخر 102.94 نقطة ويصل إلى المستوى 23,885.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليربح 19.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,010.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 11.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,993.32.

وصولاً إلى مؤشر مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية والذي شهد انخفاضاً بنسبة 0.10% ليخسر 2.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,187.92.