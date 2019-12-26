شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6955 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ومازال مؤشر القوة النسبية يتداول في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,934 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,975 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 26-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.