شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6955 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ومازال مؤشر القوة النسبية يتداول في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,934 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,975 نقطة