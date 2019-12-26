شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، حيث يقابل الحد العلوي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku cloud" مما يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,415 وبين مستوى المقاومة هو 10,474 نقطة