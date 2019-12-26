شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: ندرس تنفيذ 6 مشروعات مهمة بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن أن الشركة تدرس العديد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة منها مشروع خاص بشركة مصر للألومنيوم، عبارة عن مشروع إنتاج الفويل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية له 53 مليون دولار ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وذلك بطاقة إنتاجية 24 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى وتصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثانية إلى 50 ألف طن أي ما يعادل حوالي 2/3 استهلاك السوق المحلي، مضيفا لـ"الخليج 365" أن من المشروعات محل الدراسة أيضًا، مشروع إنتاج الكانز، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 65 مليون يورو، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وذلك بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويًا، علاوة على مشروع إنتاج جنوط السيارات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 16 مليون يورو، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وذلك بطاقة إنتاجية 120 ألف قطعة سنويًا.

ومن المشروعات التي يتم دراستها أيضًا أشار مدحت نافع، لدينا مشروعات ذات قيمة مضافة خاصة بشركة السبائك الحديدية منها مشروع إنتاج السيلكون المعدني، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية له 127 مليون دولار، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وذلك بطاقة إنتاجية 35 ألف طن سنويًا.

وذلك بجانب مشروعات لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، منها مشروع تأهيل البطارية الثانية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية له 30 مليون دولار ومدة تنفيذ المشروع سنة واحدة حيث تصل الطاقة الإنتاجية الكلية للبطارية 320 ألف طن سنويًا.

أوضح مدحت نافع أن من المشروعات التي يتم دراستها، مشروعات لتأهيل وتطوير شركتي النصر للسيارات والهندسية، موضحًا أنه في سبتمبر 2019 قام كل من وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة بزيارة إلى الصين لبحث سبل التعاون الممكنة لإنتاج السيارة الكهربائية في مصانع النصر للسيارات، تم الاتفاق على تشكيل فريق لإتمام الدراسات السوقية والفنية.

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وأشار إلى أنه في نوفمبر 2019 قام الوفد الصيني بزيارة لمصر شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركتي النصر والهندسية للسيارات وعدد من قيادات الوزارة وشملت الزيارة أيضًا لقاء مع وزير الكهرباء.

وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2020 وإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروع.