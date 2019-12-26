شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات قياسية على الإنترنت فى موسم التسوق بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير، أن مشتريات المتسوقين الأمريكيين على الإنترنت، زادت فى موسم العطلات، بالولايات المتحدة هذا العام لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، وموسم العطلات، فترة حاسمة بالنسبة لشركات التجزئة ويمكن أن يمثل ما يصل إلى 40% من المبيعات السنوية، لكن هذا العام حل عيد الشكر، الذى يفتتح عادة موسم العطلات في الولايات المتحدة، يوم 28 نوفمبر، أى بعد نحو أسبوع من موعد حلوله العام الماضى فى 22 نوفمبر، مما ترك لشركات التجزئة ستة أيام أقل لتعزيز المبيعات بين عيد الشكر وعيد الميلاد.

وأظهرت بيانات ترصد مبيعات التجزئة من أول نوفمبر حتى عشية عيد الميلاد ، أن التجارة الإلكترونية هذا العام مثلت 14.6 في المئة من مجمل تجارة التجزئة وزادت 18.8 في المئة عن نفس الفترة في 2018، وارتفعت تجارة التجزئة في موسم العطلات إجمالا 3.4 %.

وقال ستيف سيدوف المستشار الكبير لدى ماستركارد ، "مبيعات التجارة الإلكترونية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا هذا العام مع تسوق مزيد من الأشخاص عبر الإنترنت في موسم العطلات".

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن نبأ زيادة مبيعات التجزئة على تويتر، وقال "مبيعات التجزئة فى موسم العطلات لعام 2019 زادت 3.4 % عن العام الماضي، وهو أكبر رقم فى التاريخ الأمريكى. تهانيَ لأمريكا".

ويستقي ترامب الدعم في استطلاعات الرأي من البيانات الاقتصادية القوية على الرغم من مساءلة مجلس النواب له.

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