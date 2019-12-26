شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باتحاد المستثمرين: مقترح للبنك المركزى لمنح قروض للقطاع الصناعى لسداد المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صبحى نصر رئيس لجنة الجمارك في اتحاد المستثمرين، بمقترح لمحافظ البنك المركزي، يقضى بمنح المصنعين قروضًا بفائدة 5% لسداد مديونيات المصانع لشركات الغاز والكهرباء والمياه، قائلا لـ"الخليج 365" بعد اجتماع اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزي، إن مشكلات المصانع مع البنوك تمثل حوالى 50 إلى 60 % من مشكلات الصناعة، والباقى عبارة عن عوائق فى سداد مستحقات شركات الغاز والكهرباء والمياه والتى بلغت تقريبا 185 مليار جنيه، نصيب مصانع السيراميك من المديونية حوالى 6 مليار جنيه.

وأشار رئيس لجنة الجمارك، إلى أن طارق عامر أبدى تجاوبه مع هذا المقترح، خاصة أنه ينعكس على أكثر من جهة، حيث سيتم سداد المديونيات على المصانع، ومن ثم حصول الشركات "الغاز والكهرباء والمياه" على المتأخرات إضافة إلى تحريك السيولة لدى البنوك المصرية.

وعلى جانب آخر، كشف نصر، عن أنه تقدم بمقترح أيضًا إلى محافظ البنك المركزي لعمل ما يسمى بدولار الغاز، وهو تحديد سعر ثابت لمحاسبة المصانع على استهلاك الغاز بسعر ثابت للدولار، أسوة بالدولار الجمركي الذى تم إلغاؤه، مشيرًا إلى إمكانية التواصل مع وزير البترول في هذا المقترح.

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وأكد صبحى نصر، أن مصانع السيراميك تسعى إلى دفع سعر الغاز بالجنيه المصرى وليس بالدولار، أو المحاسبة بسعر الغاز عالميا وهو 3 دولارات، من أجل انعاش صناعة السيراميك.

وأشار إلى الاهتمام الحكومي الواضح بملف تنمية القطاع الصناعى وحل مشكلاته، من أجل الارتقاء وزيادة معدلات النمو، خاصة أن القطاع الصناعى يساهم بنصيب كبير فى توفير الوظائف، وزيادة النمو الاقتصادى

يذكر أن اتحاد المستثمرين، اتفق مع محافظ البنك المركزى، خلال اجتماعه اليوم، على تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من اتحاد المستثمرين، و5 أعضاء من البنك المركزى، لحل النزاعات القائمة بين البنوك وأصحاب المصانع العاملة.