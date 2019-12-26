شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قرارا وزاريا أمس، باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين من فرص العمل في القطاع. وأضاف أبا الخيل، إن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بالإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك، ومرورا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وأشار أبا الخيل، إلى أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.