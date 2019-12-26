شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية في المرتبة الخامسة لتوطين الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن المنطقة الشرقية جاءت في المرتبة الخامسة في امتثالها لقرارات التوطين في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 87.08%، فيما تصدرت منطقة القصيم مناطق المملكة بنسبة 93.86%، بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الثانية بنحو 89.67%، بينما في المرتبة الثالثة جاءت منطقة الجوف بنسبة 89.29%.

وأشارت نشرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول المؤشرات الإحصائية لشهر نوفمبر الماضي، للامتثال بقرارات التوطين إلى أن منطقة نجران جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 89.725%، فيما جاءت في المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة 84.72%، تليها منطقة عسير بنسبة 83.49% في المرتبة السابعة.

ووفقا لنشرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن منطقة الرياض حلت في المرتبة الثامنة بنسبة بنسبة 82.69%، ومن بعدها منطقة المدينة المنورة بنسبة 78.64% في المرتبة التاسعة، وجاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة العاشرة بنسبة 78.40%، وفي المرتبة الحادية عشرة منطقة حائل بنسبة 76%، وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة مكة المكرمة بنسبة 74.27%، وفي المرتبة الأخيرة منطقة جازان بنسبة 69.35%.