شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أدوات دين حكومية بـ 5.1 مليار ريال.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ اليوم إدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة من فئة سبق إدراجها وفقا لقواعد الإدراج وبقيمة إجمالية تبلغ 5.098.667 مليار ريال.

وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول» وافقت على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة من فئة سبق إدراجها وفقا لقواعد الإدراج.

وتتضمن تفاصيل الإدراج: زيادة في إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 159.231.000 مليون ريال ليصل إلى 2.574.281.000 مليار ريال، وزيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 1.183.036.000 مليار ريال ليصل إلى 1.836.936.000 مليار ريال، إضافة إلى زيادة في إصدار رقم 15- 03- 2019 (رمز تداول:5279) بقيمة 663.400.000 مليون ريال ليصل إلى 10.134.300.000 مليار ريال، فضلا عن زيادة في إصدار رقم 30-04-2019 (رمز تداول:5280) بقيمة 3.093.000.000 مليار ريال ليصل إلى 23.708.042.000 مليار ريال

ويعد هذا الإصدار الثاني عشر والأخير لأدوات الدين الحكومية في عام 2019.