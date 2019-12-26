شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: توظيف 49 ألف باحث في القطاع الخاص خلال 11 شهرا والان نبدء بالتفاصيل
وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ 10.933 مواطناً ومواطنة توظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ 8778 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة الرياض بـ 7957 مواطناً ومواطنة، عقبهم فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ 5753 مواطناً ومواطنة، ثم منطقة جازان بـ 3392 مواطناً ومواطنة. وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 مواطناً ومواطنة، بينما أسهم الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 مواطناً ومواطنة، في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ 1765 مواطناً ومواطنة، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ 1195 مواطناً ومواطنة، فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 مواطناً ومواطنة، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 مواطناً ومواطنة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.
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