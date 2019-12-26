شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز لكفاءة وترشيد المياه.. ومبادرات لتنظيم القطاع والان نبدء بالتفاصيل

كشف نائب المشرف العام على وحدة الشؤون التنظيمية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس مشاري الفاضل أن الوزارة بصدد العمل على إطلاق مركز جديد لكفاءة وترشيد المياه، لافتًا إلى تعدد مبادرات الوزارة؛ لإعادة تنظيم قطاع المياه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع غرفة الشرقية مؤخرًا حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين.

واستعرض الفاضل اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات والموظفين، والتأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه، موضحًا المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه، والكشف عن التسربات، ومعرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوافر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوافر المركبات، والالتزام بالزي الموحد.

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وأوضح الفاضل أن التأهيل يأتي على مرحلتين يبدأ بتأهيل الشركات والمؤسسات، ومن ثم تأهيل العاملين، ويضمن معايير محددة، سواء لدعم القدرات المهنية، ومعايير خدمة العملاء والمعدات فضلًا عن المتطلبات الإدارية، مؤكدًا أن غياب المهنيين المعتمدين في السوق دعا الوزارة إلى إطلاق التنظيم الجديد لتأهيل المدققين.

وقال الفاضل: إن تدقيق نظام المياه يتعلق بتحقيق كفاءة الاستهلاك، وكفاءة المنظومة كاملة، بما فيها كشف التسربات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات تتطلب ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات نحو 60 % من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم.

وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، حمد الحماد: إن قطاع المياه في المملكة شهد تغيّرات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقًا لخطة متكاملة تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية 2030 فيما يتعلق بقطاع المياه، الذي يأتي كأحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.